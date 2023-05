Wenn der Limettensaft einfach nicht ausreicht, ist das ärgerlich. Mit einem einfachen Trick kriegt man mehr Saft aus den Limetten.

Wenn man die Limette in der Mitte durch schneidet, und sie dann presst, dann ergibt das nur wenig Saft. Wenn man sie allerdings in vier Teile teilt und die Viertel presst, bekommt man fast doppelt soviel Saft heraus. So einfach ist das!