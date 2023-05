Sie haben Sterne zum Reichwerden. Merkur in befruchtender Opposition, Venus und Mars im beflügelnden Trigon. Und dazu auch noch Glück von Jupiter. Aber leider hören Sie derzeit sehr auf andere, die Sie von Ihrem Erfolgsweg abbringen können.

Wer Ihrem Glück im Weg steht: Sie ziehen Schmeichler an, die Ihnen genau das sagen, was Sie hören wollen, die sich in Ihrer starken Persönlichkeit sonnen und Ihre großzügige Art schamlos ausnutzen. Sie haben zwar wenig Menschenkenntnis, aber ein Gespür für Lügen, vertrauen Sie mehr auf sich selbst.

Wer Sie reich macht: Der Partner, der eisern zu Ihnen hält, der über genügend Selbstbewusstsein verfügt, um sich zwar von Ihnen fördern, aber nicht unterdrücken zu lassen. Ein guter, starker Freund wie vielleicht ein Zwilling, der Ihr Organisationstalent erkennt und nutzt, um gemeinsam mit Ihnen ganz nach oben zu gelangen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!