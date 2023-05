Wer Sie reich macht, wer Sie arm macht

Jetzt erkennen Sie, wer Ihnen Geld und Erfolg bringt. Und wer Ihrem Geldglück nur im Weg steht.

Sie haben es schon selbst erlebt, ganz bestimmt: In einer Beziehung konnten Sie Ihr Geld zusammenhalten. Es war immer etwas da, ohne dass Sie sich besonders anstrengen mussten. Und in der anderen Partnerschaft mussten Sie ständig kämpfen, gegen finanzielle Schwierigkeiten, mit offenen Rechnungen, nichts als Problemen. Es hing von Ihrem Partner ab, der die Geldsorgen geradezu anzog. Jetzt wird Ihnen klar, wer Ihnen hilft, wer Ihnen Geld und Erfolg bringt – und wer nur quälende Schulden.

Ein Problem, das Sie verfolgt, das an Ihnen zu kleben scheint – weil Sie diese Menschen geradezu anziehen, die Ihnen die Schulden bringen. Meinstens sind es die ganz ehrlichen, netten, liebenswürdigen Partner oder Freunde, bei denen einfach kein Geld bleibt, die das finanzielle Glück eben eher verscheuchen, als es in ihr Leben zu holen. Ja, so was gibt es – Menschen, die mit dem Geld einfach Pech haben, denen es zwischen ihren Fingern zerrinnt, sobald sie es eingenommen haben. Und diese Menschen machen Sie arm, während andere Ihr bisschen Geld vermehren, die Stabilität in Ihr Leben bringen, das satte Haben auf Ihr Konto schaufeln, von dem Sie immer schon geträumt haben. Sie können jetzt diesem Partner begegnen. Merkur zeigt Ihnen den Weg.

Am Dienstag, 7. Februar, wandert der Merkur in den Wassermann. Sie denken ganz kühl und logisch, haben plötzlich die Eingebung, geraten zur ganz klaren Erkenntnis, wer Ihnen nützt, wer Ihrem Glück im Weg steht, wer Ihnen nur schadet.

Donnerstag, 9. Februar, die Sonne geht ein Sextil mit dem erhellenden Uranus ein. Das macht Sie sehr einfallsreich und erfinderisch – Sie denken glasklar, kühl und nüchtern. Uranus befreit Sie von Gefühlen, die Sie an Gewohnheiten und Menschen festkleben lassen, die Sie nur Geld kosten, die Sie nur runterziehen, aber an denen Sie vielleicht hängen, weil Sie zu Ihrem Leben gehören. Ihnen eben so vertraut sind – mitsamt allen finanziellen Schwierigkeiten, die zu ihrem Alltag zu gehören scheinen.

Freitag, 10. Februar. Das Klima zwischen den Menschen wird freundlicher, sie gehen aufeinander zu, sind offen für neue Kontakte, Freundschaften, engere Beziehungen. Am Himmel haben sich der Merkur und die Venus im beflügelnden Sextil zusammengetan. Ein neuer Optimismus breitet sich aus. Möglich, dass Sie jetzt dem begegnen, der Ihnen Geld bringt, der Sie reich machen kann, weil er Ihre Fähigkeiten fördert, das Beste aus Ihnen herausholt, Erfolg bringt.

Aber genauso ist möglich, dass Sie sich noch zu den anderen Menschen hingezogen fühlen, die Ihren finanziellen Möglichkeiten im Weg stehen. So sind wir: Auch der Charme der ewigen Versager, die Ausstrahlung der haltlosen Abenteurer, die Ihnen nur Unglück bringen, können Sie anziehen, können den unwiderstehlichen Einfluss auf Sie haben. Unser Horoskop bringt Klarheit in Ihr Leben, zeigt Ihnen einen Weg zu den Menschen, die Ihnen wirklich helfen, mit denen Sie eine Existenz aufbauen können.