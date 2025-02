Löwe-Vollmond im Februar 2025: Mit seiner Energie finden wir unser wahres Selbst!

Unter dem Einfluss des Tierkreiszeichens Löwe fühlen wir uns kraftvoller und selbstbewusster. Kein Wunder, denn das Feuerzeichen steht in der Astrologie für Leidenschaft, Stolz und strahlt nur so vor positiver Energie.

Mit dem Löwe-Vollmond wollen wir, dass die Menschen unser authentisches Selbst sehen. Wir zeigen unser Können und tragen unsere besten Eigenschaften voller Stolz nach außen. Mit viel Kreativität und den damit einhergehenden Ideen können wir alle beeindrucken und uns frei entfalten. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir auf uns selbst achten und darüber nachdenken, was wir wirklich wollen. Vor allem dann, wenn wir in letzter Zeit viel Rücksicht auf andere genommen haben. Nun können wir endlich unsere eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen.

Auch wenn sich das ein oder andere Hindernis in den Weg stellen sollte, ist das kein Anlass direkt aufzugeben. Mit voller Löwenstärke räumen wir sie aus dem Weg, um unsere Ziele zu erreichen. Gleichzeitig können Gefühle, die schon länger in uns schlummern, endlich freigesetzt werden. Das verspricht einige große Veränderungen, sowohl im Privatleben als auch im Beruf. Auch ein romantisches Abenteuer ist nicht ausgeschlossen. Menschen und Dinge, die uns nicht guttun, können wir endlich hinter uns lassen. Ist das erstmal geschehen, sind wir so frei wie schon lange nicht mehr. Es packt uns die Lebensfreude. Feiern, Tanzen, Spaß haben - damit lassen sich die dunklen Wintertage wunderbar überbrücken.

