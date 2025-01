Wassermann-Saison ab dem 19. Januar 2025: Zeit für Geselligkeit und bedeutsame Veränderungen!

Wassermänner sind auch Meister des Teamwork und somit klappt die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz richtig gut. Gemeinsam lassen sich erfolgreich neue Projekte starten und durch den gegenseitigen Austausch entstehen die besten Ideen für großartige Neuerungen. Da der Wassermann ein Visionär ist und stets über den Tellerrand hinausblickt, lässt sich auch der eigene Horizont erweitern und die Kreativität wird angeregt. Der große Forscherdrang hilft zudem bei neuen Erfindungen und innovativen Lösungen.

Mit der Wassermann-Sonne empfinden wir vor allem Menschen, die anders als wir selbst denken, als inspirierend und sind mehr denn je bereit für neue Sichtweisen. Tabuthemen werden plötzlich als reizvoll empfunden und Flirts gestalten sich besonders aufregend. Daher kann auch das Liebesleben sich nun abwechslungsreicher und aufregender gestalten.

Die Wassermann-Saison weckt zudem den Wunsch, alte Traditionen zu durchbrechen sowie den Alltag umzustrukturieren. Die Folge: Wir können die Dinge aus einer neuen Perspektive sehen und vieles zum Besseren verändern. Die Abenteuerlust steigt und wir stürzen uns mutig in neue Herausforderungen. Das kann für so manchen beispielsweise in den nächsten Wochen den Weg in die Selbstständigkeit bedeuten, aber auch eine optische Typveränderung oder die lang ersehnte Fernreise sein. Fest steht, in der Wassermann-Saison kommt einiges in Bewegung.