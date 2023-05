Unheimlich witzig: Der deutsche Youtuber Flula performt den Klassiker von LL Cool J – mit seinen Eltern in einem Auto. Das Ganze ist ein Acapella Rap mit Beatbox auf seiner Loop Station. Seine Mutter sitzt am Steuer und wiederholt den Satz „I‘m gonna Knock Do You Out“. Sein Vater sitzt auf dem Rücksitz und spielt Akkordeon.

Die Drei fahren durch den Schnee und auch die Eltern haben sichtlich Spaß an der Performance. Lustig wird es vor allem ab 1:18, wo sich die Mutter zu Wort meldet. Am Ende des Videos bedankt sich Flula in absichtlich schlechtem Englisch für das Schauen. Das ist nochmal richtig amüsant, sodass das Video auf jeden Fall zu Ende abgespielt werden sollte.

Ein unheimlich liebenswertes und witziges Video, das man auf gesehen haben sollte.