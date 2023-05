Magische Glücks-Sonne

Eine gewaltige Energiewelle weht auf die Erde herab. Im Kosmos hat sich Großes getan. Die Sonne hat sich mit dem Mond verbunden. Die kosmische Mutter mit dem Vater unseres Lebens, dabei kommt es zu einer magischen ringförmigen Sonnenfinsternis. Sie löst positive Kräfte aus, die uns neue Liebe bringen, auch Erfolg und Geld. Für viele die zweite große Chance.

Die Energiewelle aus dem Kosmos wird uns wieder an die Zukunft glauben lassen. Sie sind erfüllt von einem neuen Selbstvertrauen, packen das Leben mutig an, haben Zuversicht. Denn draußen im All sind die Kräfte der Sterne ausgeglichen. Und das bringt dieses Lebensgefühl auf die Erde, das uns mit tiefer Zufriedenheit und positivem Denken erfüllt.

Alles ist ausgeglichen, wie draußen im Kosmos, wie der Mond und die Sonne eben, Ihre Gefühlswelt und Ihr kühler Verstand, das weibliche und das männliche Prinzip, das Bewusste und das Unbewusste.

In dieser tiefen Balance haben Ihre Wünsche, Ihre Träume, Ihre Sehnsüchte und Ihre Ziele wahre Wunderkräfte. Es wird Ihnen viel gelingen, was Sie sich vorher nie zugetraut hätten. Was Sie nicht für möglich hielten und bereits als Illusion verbannt haben.

Es ist ein magischer Moment, ein großes astrologisches Ereignis: Am Donnerstag, den ersten September, geht um 11.04 Uhr der Neumond in der Jungfrau auf und gleichzeitig kriecht der Schatten des Mondes über unsere geliebte Erde. Die ringförmige Sonnenfinsternis wird leider nicht in Europa sichtbar sein – aber den magischen Einfluss der denkwürdigen Verbindung zwischen dem Vater des Lebens auf der Erde und der kosmischen Mutter werden Sie spüren.

Alles ist in einem universellen harmonischen Einklang. Sie wollen nicht mehr die Dinge erzwingen, kämpfen nicht mehr verbissen gegen Ihre Probleme an. Denn Sie spüren, dass sich ohnehin alle Sorgen und all der Kummer auflösen werden, alte Verletzungen werden geheilt, Probleme machen Ihnen keine Angst mehr, stehen nicht mehr wie unüberwindbare Berge vor Ihnen.

Ein neues, fröhliches, auch unbekümmertes Selbstvertrauen breitet sich aus. Die Menschen rücken zusammen, wachsen zu einer harmonischen Gemeinschaft. In dieser harmonischen Ausgeglichenheit erwachen in Ihnen starke, suggestive Wunschkräfte. Was Sie sich schon lange erträumt haben und was Sie inzwischen als Illusion von sich schoben, kann jetzt in Erfüllung gehen.

Die Energie, die sich dabei von den Sternen löst, wird Sie erfüllen, wird Sie stark und zufrieden mit sich selbst machen. Sie wissen jetzt, was Sie sich selbst schuldig sind. Sie wissen, was Sie schaffen, was Sie sich zu viel aufgehalst haben.

Die Glücks-Sonne schenkt den Menschen eine neue Liebe, aber auch Erfolg und Geld. Und mancher, der sein Glück verspielt hat, der seinen besten Augenblick verschlafen hat, bekommt jetzt eine zweite Chance. In Ihrem Horoskop lesen Sie hier, was die Glücks-Sonne Ihnen ganz persönlich schenken wird. Was Sie bekommen und auf was Sie sich freuen können. Sie haben noch große Veränderungen vor sich.

