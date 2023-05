Sie fühlen sich stark, sind voller neuem Selbstvertrauen, obwohl die Glücks-Sonne keinen direkten Einfluss auf Sie hat. Aber der Mars im beflügelnden Trigon schenkt Ihnen eine positive Lebenseinstellung, die die heilsamen Energien aus dem Kosmos geradezu anziehen, auf Ihr Sternzeichen lenken.

Wie die Glücks-Sonne Sorgen vertreibt: Sie sehen einen Ausweg aus drängenden finanziellen Problemen. Plötzlich, ganz spontan ist dieser Einfall, diese Eingebung in Ihnen.

Wie sie Ihnen neues Glück bringt: Sie haben einfach Glück. Ein altes Problem mit den Bankschulden wendet sich zum Guten. Und in der Beziehung kommt es zur wichtigsten Aussprache, zur großen Verständigung des Jahres. Alles, was so düster erschien, ist wieder gut.

Wann sie Ihnen die zweite Chance gibt: Sie tragen schon lange etwas mit sich herum. Vielleicht ist es der alte Traum vom Durchbruch Ihrer besonderen Fähigkeiten, den Sie eigentlich schon lange zur Seite geschoben haben. Wenn Sie jetzt fest daran glauben, wird er wieder aktuell.

