Ernähren Sie sich fettarm

Heute wirkt die Energie des Stier-Mondes stark. Unter anderem wirkt auch noch ein Mond-Jupiter-Trigon. Schlemmen und Völlerei ist bei dieser Mond-Kraft nicht anzuraten, da Sie wesentlich schneller als sonst an Gewicht zunehmen. Hinzu kommt, dass diese Fettpolster auch hartnäckiger an Hüfte und Bauch hängen bleiben. Essen Sie deshalb an diesen Tagen nur gedünstetes Gemüse, Reis und frisches Obst. Tipp für leichteres Abnehmen: Trinken Sie viel Wasser, Kräutertee. Das füllt den Magen. Reis hält lange satt. Essen Sie bei Heißhunger eine Banane oder eine Mango. Bewegen Sie sich mehr.

Tipp des Tages: Machen Sie zehn Kniebeugen.

