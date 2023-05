Checken Sie Ihre Essgewohnheiten

Mit dem Mond in der Jungfrau können Sie Ihren Essgewohnheiten auf den Grund gehen. Was nehmen Sie täglich zu sich? Wie viel Zucker, wie viel Salz, Fette etc. nehmen Sie mit Ihrer Nahrung auf? Stellen Sie einen Ernährungsplan auf, halten Sie darin fest, was Sie von morgens bis abends zu sich nehmen, auch die Getränke dürfen nicht fehlen. Machen Sie das zwei Wochen lang und dann beginnen Sie ein paar Dinge von dieser Liste zu streichen. Sie werden staunen, was dabei herauskommt. Das gilt vor allem für die Zeichen mit Jungfrau-, Zwillinge-, Schütze- und Fische-Energie.

Tipp des Tages: Gehen Sie doch mal wieder Tanzen.

