Alternative Heilmethoden

Der Fische-Mond rückt die Füße in den Mittelpunkt. Ein Fußbad mit Kräuterzusätzen entspannt und pflegt die Füße. Anschließend gut eincremen! Achten Sie darauf, Ihre Füße in keine zu engen und zu hohen Schuhe zu zwängen. An Fische-Tagen wirken übrigens alle Genussmittel – Alkohol, Kaffee und Nikotin – stärker. Schränken Sie sich besser ein! Heute wirken auch alternative Heilmethoden besonders gut. Befassen Sie sich doch mal mit der traditionellen chinesischen Medizin. Besonders gut sprechen die Zeichen mit Fische-, Zwillinge-, Jungfrau- und Schütze-Energie an.

Tipp des Tages: Reiben Sie Ellenbogen mit Zitrone ein.

