Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 5. bis 11. Dezember 2016

Wenn der Mond in den Fischen steht, dann ist die Zeit günstig, um sich mit alternativen Heilmethoden zu befassen oder einen Heilpraktiker aufzusuchen. Und immer beliebter wird die traditionelle chinesische Medizin. Das jahrtausendealte Heilwissen der Chinesen umfasst Akupunktur, Heilkräuterbehandlung, Bewegungstherapien wie Qigong und Tai Chi sowie Ernährung und Massage. Die TCM geht davon aus, dass sich Gesundheit und Lebensenergie aus dem Wechselspiel der Gegensätze Yin und Yang speisen. Während in China Pflanzenheilkunde und Ernährung Vorrang haben, ist die häufigs­te TCM-Anwendung bei uns die Akupunktur. Sie wird vor allem bei Rü­ckenschmerzen, Knieproblemen, Tennisarm und Migräne eingesetzt. Bei bestimmten Indikationen zahlen die gesetzlichen Krankenkassen. Die chinesische Kräuterheilkunde ist eine wahre Schatzkiste. Prinzipiell lohnt sich damit ein Behandlungsversuch bei jeder chronischen Erkrankung. Während Kräuter und Nadeln ein Fall für den Experten sind, kann man Tai Chi und Qigong sehr gut selbst lernen – Sportvereine und Fitnessstudios bieten Kurse an. Die sanften, fließenden Übungen stärken die Abwehr und helfen dabei, Stress abzubauen.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

