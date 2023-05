Mode-Typologie: Die Fashion-Favoriten vom Sternzeichen Schütze

Ein glänzender Aufrtritt! Die Schütze-Frau liebt das Besondere. 08/15-Kleider werden Sie in ihrem Schrank nicht finden. Dafür aber viele ausgefallene Einzelstücke. In dieser Saison steht alles, was glitzert und glänzt, bei der Schütze-Frau hoch im Kurs.

Gesehen bei Marchesa

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze!

