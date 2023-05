Geschwächte Energie

Der Wassermann-Mond kann die Muskeln und Gelenke in Mitleidenschaft ziehen, wenn diese zum Beispiel beim Sport überbeansprucht werden. Gehen Sie lieber lange an der frischen Luft spazieren oder setzen Sie sich aufs Fahrrad. Sauna, zu langes Sitzen oder Stehen sollten in nächster Zeit vor allem die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- und Wassermann-Energie meiden. Es kann zu Venen-Entzündungen kommen. Gönnen Sie sich ein Bad mit Rosskastanienextrakt. Das wirkt wie ein Jungbrunnen für Ihre Venen. Wer bereits Krampfadern hat, sollte keine warmen Bäder nehmen.

Tipp des Tages: Bäder stimulieren die Sinne.

