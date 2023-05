Die Venen machen Probleme

Beine und Füße sollten an Wassermann-Tagen nicht zu sehr belastet werden, da die Gefahr erhöht ist, an einer Venenentzündung zu erkranken. Besonders gefährdet sind die Zeichen mit Wassermann-, Löwe-, Stier- und Skorpion-Energie. Die Kräuter Mistel, Zinnkraut, Baldrian, Rosmarin und Salbei, die an Wassermann-Tagen gesammelt oder verabreicht werden, entfalten ihre Wirkung besonders gut. Am Nachmittag gibt’s sorglose und entspannende Stunden: Mond, Uranus und Jupiter sorgen für heitere Stunden. Sie haben viel Spaß. Laden Sie doch mal wieder Freunde ein.

Tipp des Tages: Legen Sie öfter mal die Beine hoch.

