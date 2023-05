Wasser trinken tut den Nieren gut

Alles, was die Niere an Waage-Tagen belastet, wirkt noch schädlicher, als bei anderen Mond-Phasen. Versuchen Sie daher, dieses Organ nicht zu sehr zu belasten. Achten Sie bei Waage-Mond auf eine gute Wärmung der Nieren- und Blasengegend. Planen Sie an diesen Tagen eine Trinkkur. Trinken Sie mindestens drei bis vier Liter Wasser oder Kräutertee über den Tag verteilt. Besonders gefährdet, an Nierenleiden zu erkranken, sind die Zeichen mit viel Waage-, Widder-, Steinbock- und Krebs-Energie. Am Abend ist ein Totes- Meersalz-Bad eine wahre Wohltat für Körper, Geist und Seele.

Tipp des Tages: Planen Sie einen Check bei Ihrem Arzt.

