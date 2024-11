Numerologie 2025: Die Bedeutung der Jahreszahl 1

Die Jahreszahl 1 hilft ihnen dabei, ein neues Kapitel in Ihrem Leben aufzuschlagen und lang gefasste Pläne endlich in die Tat umzusetzen. Unterstützung erhalten Sie dabei ohnehin vom Venus-Jahr 2025. Unter der Herrschaft des Liebesplaneten können nämlich zahlreiche Herzenswünsche erfüllt werden und sich besonders glückliche Fügungen ergeben.

Mit der 1 als Jahreszahl möchten Sie nicht länger nur mit Ideen spielen und von einer besseren Zukunft träumen. Stattdessen verfügen Sie über ausreichend Mut und Tatkraft, um Ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Dadurch werden Sie sowohl im Job als auch in Ihrem Privatleben so einiges ins Rollen bringen und zum Positiven verändern können. Sie glauben selbstbewusst an Ihr Können und an Ihre Visionen und verfolgen diese mit so großer Hartnäckigkeit, das Sie nichts und niemand von Ihrem Weg abbringen kann. Vor neuen Wegen und Veränderungen fürchten Sie sich nicht, sondern begrüßen diese.

Sie handeln 2025 sehr selbstbestimmt und entschlossen, womit sich auch alte Ängste überwinden lassen. Das ermöglicht beispielsweise den lang ersehnten Jobwechsel, eine neue Liebesbeziehung oder auch den Umzug in eine andere Stadt. Was Sie auch anpacken, Sie erreichen es mit großem Ehrgeiz.