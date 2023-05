Numerologie: Diesen Lebensweg werden Sie einschlagen, wenn......Ihre Lebenszahl die 3 ist...

In Ihrem Leben spielen Kommunikation und Unterhaltung die bedeutsamste Rolle: Sie wollen sich Ihrem Umfeld mitteilen – in welcher Form auch immer – und brauchen Abwechslung. Sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen, denn Sie sonnen sich gern in der Aufmerksamkeit der anderen. Ihre Lebensaufgabe ist es, sich auf ehrlich-sensible Weise auszudrücken. Des Weiteren sollten Sie daran arbeiten, nicht ständig dies und jenes zu tun: Picken Sie eines Ihrer Talente heraus, um es zur vollen Entfaltung zu bringen. Weil Sie ein geselliger, optimistischer und unterhaltsamer Zeitgenosse sind, fällt es Ihnen leicht, neue Kontakte zu knüpfen. Ihre Euphorie wirkt ansteckend, jedoch sind Sie immer auf der Suche nach Vergnügungen: Passen Sie auf, dass Sie sich dabei nicht vom Wesentlichen ablenken lassen.

Positive Aspekte: begabt, einfallsreich, flexibel, gewinnend, heiter, kommunikativ, kontaktfreudig, liebenswürdig, mutig, unkompliziert, verblüffend, vorausschauend

Negative Aspekte: angeberisch, argwöhnisch, desorganisiert, eingebildet, neidisch, rastlos, sarkastisch, schnell gelangweilt, trübsinnig, ungenau, vergnügungssüchtig

Sind Sie eine gute Freundin?