Numerologie: So sieht Ihr Lebensweg aus...

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie Ihr Leben wohl verlaufen wird? Und ob im Leben alles vorbestimmt ist? Nach der Lehre der Numerologie ist Ihr Lebensweg zumindest ein Stück weit vorbestimmt. Denn welchen Lebensweg Sie einschlagen, hängt davon ab, wie Sie das Leben angehen. Und das hängt wiederum von Ihren Charaktereigenschaften ab, die sich aus Ihrer ganz persönlichen Lebenszahl ergeben.

Diese Lebenszahl gilt in der Numerologie daher auch als DIE zentrale Zahl. Diese Lebenszahl ist von der Wichtigkeit her vergleichbar mit den Sternzeichen der Astrologie. Ihre Lebenszahl beschreibt Ihre wesentlichen Charakterzüge und das, was Sie im Leben lernen - und gibt Ihnen dadurch auch Aufschluss, welchen Lebensweg Sie einschlagen werden.