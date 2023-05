Numerologie: Diesen Lebensweg werden Sie einschlagen, wenn......Ihre Lebenszahl die 2 ist...

Ihre wichtigsten Eigenschaften sind Verhandlungsgeschick und Taktgefühl. Damit bekommen Sie das, was Sie wollen: Sie erreichen Ihre selbst gesteckten Ziele. Kooperation ist ein Schlüsselaspekt Ihres Lebens. Denn Sie sind weniger erfolgreich, wenn Sie nicht mit anderen an einem Strang ziehen. Zudem sind Sie in der Lage, knifflige Aufgaben zu meistern. Sie gehören zu den Menschen , die es in besonderem Maße belastet, wenn Sie oder jemand, der Ihnen nahesteht, in Streitereien verwickelt ist: Sie brauchen ein harmonisches Umfeld. Deswegen haben Sie den Ruf, ein Friedensstifter zu sein. Geht es Ihnen gut, dann sind Sie ausgesprochen charmant, fröhlich und herzlich.

Positive Aspekte: besonnen, entgegenkommend, entschlussfreudig, feinfühlig, findig, gelassen, kooperativ, kreativ, musikalisch, versöhnlich, warmherzig

Negative Aspekte: ängstlich, empfindlich, redselig, schnell in Selbstmitleid verfallend, unsicher, wankelmütig, zu gefühlsbetont, zurückhaltend

Welcher Job passt zu Ihnen?