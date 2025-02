In der Numerologie bestimmt der Tag der Vermählung, wie die Ehe eines Paares abläuft und will daher gut überlegt sein. Steht Ihre Hochzeit also noch aus und Sie überlegen sich bereits das perfekte Datum für den großen Tag? Dann lässt sich die Macht der Zahlen optimal dafür nutzen, um die richtige Hochzeitszahl für Sie zu errechnen. Wenn Sie schon verheiratet sind, gibt Ihnen die Kenntnis der Hochzeitszahl hingegen spannende Einblicke über Ihr Ehehoroskop und kann sogar neue Inspiration verleihen, um Ihren gemeinsamen Bund der Liebe wieder zu stärken.

Was genau Ihr Hochzeitstag über Ihre Ehe preisgibt, können Sie in unserer großen Hochzeits-Numerologie nachlesen. Diese umfasst die Zahlen von 1 bis 9, welche jeweils eine unterschiedliche Bedeutung aufweisen. Ergibt Ihr Hochzeitsdatum beispielsweise die Hochzeitszahl 3? Dann weist das auf eine sehr leidenschaftliche Verbindung hin. Allerdings fliegen im Ehealltag auch öfter mal die Fetzen.

Wie Sie Ihre persönliche Hochzeitszahl ausrechnen, sehen Sie im folgenden Beispiel.