Partnerhoroskop: Skorpion & Jungfrau - Traumkombination

Skorpion und Jungfrau - das wird ein schönes Paar. Sie haben einander viel zu geben. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Diese Sternzeichen haben viel gemeinsam. Und das ist schon eine wunderbare Voraussetzung für eine glückliche Beziehung. Denn je mehr Sie gemeinsam haben, desto verstandener und akzeptierter fühlen Sie sich bei Ihrem Partner.

Was haben sie vor allem gemeinsam? Sie sind beide ausgeprägte Perfektionisten! Die Jungfrau plant alles gerne detailliert durch. To-Do-Listen sind ihr Lieblingshobby. Sie wird auch mal bis spät in der Nacht an einem Projekt sitzen, um es genauso zu haben, wie sie es möchte. Ihre perfektionistischen Vorstellungen sind jedoch fest in der Realität verankert.

Der Skorpion ist da ein bisschen anders. Er dringt gerne bis zum Kern der Dinge vor. Doch seine Tendenz zur Schwarzweißmalerei macht nicht nur anderen das Leben schwer, sondern vor allem ihm. Bei ihm ist alles entweder richtig oder falsch, es gibt keine längere Betrachtung bei ihm, keine ausgewogene Entscheidungen.

Nach der Meinung der Jungfrau lebt der Skorpion echt viel zu riskant. Astrologisch gesehen wäre diese eine Traumverbindung, sagt das Partnerhoroskop "Skorpion & Jungfrau". Die Jungfrau ist ein Erdzeichen, Skorpion ein Wasserzeichen. Wasser befruchtet die Erde und macht sie frisch, schön.

Das Wasser wiederum findet in der Erde Halt und Ruhe. Jeder kann von dem anderen genau das lernen, was ihm fehlt, um als ihn noch einen besseren Menschen und Partner zu machen. Die Jungfrau wird stärker und durchsetzungsfähiger. Der Skorpion dagegen etwas freundlicher und aufmerksamer.