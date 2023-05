Zwei Waagen sollen sich doch perfekt verstehen, oder? Auf jeden Fall sind sie ähnlich genug. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

In diesem Fall ist der Spruch gleich und gleich gesellt sich gern vollkommen berechtigt. Das Partnerhoroskop zweier Waagen sagt uns, dass aus dieser Sternzeichen-Kombination ein schönes Paar wird!

Jeder sucht im Leben, ob bewusst oder nicht, nach dem, was ihm an sich grundsätzlich fehlt. Denn wenn wir uns komplett fühlen, sind wir glücklicher und ausgewogener. Das Wunderbarste ist, wenn man einen Menschen trifft, der einem dieses Gefühl gibt. Laut dem Partnerhoroskop ist es bei zwei Waagen genau so. Jeder findet in dem anderem das, wonach er sich sehnte. Es ist wie die Erfüllung eines lang ersehnten heimlichen Traums. Beide stellen fest: Sie werden so geliebt, wie sie sind.

Gegenseitige Akzeptanz ist die beste Voraussetzung für eine glückliche Beziehung . Und das, was sie zu geben haben, für beide vollkommen reicht. Dieses Paar strahlt sehr viel Freude aus. In dieser Partnerschaft verdoppeln sich die besten Eigenschaften von beiden Sternzeichen . Das tut sowohl ihnen, als auch ihrer Umgebung gut. Neben diesem Paar möchte man einfach sein.

Ihre Liebesfähigkeit findet nun gegenseitig eine Spiegelung und bereichert beide. Ihr angeborener Charme strahlt doppelt so stark und verzaubert alle. Und der Sex wird bei dieser Paarung absolut unvergesslich. Denn ihre Lust aufeinander ist nicht aufzuhalten. Sie haben nicht nur einen wunderbaren Liebespartner auf ihrer Seite.

Sie haben auch einen Mitreisenden, einen Party-Fan – sie können so viel zusammen unternehmen! Passen Sie nur auf, dass Ihre Beziehung nicht einschläft. Und übertreiben Sie nicht mit der Harmoniesucht.