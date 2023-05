Eine Beziehung zwischen Zwillinge und Zwillinge: Kann das gut gehen? Im Partnerhoroskop erfahren Sie es. Astrologe Erich Bauer stellt die Eigenschaften der beiden Sternzeichen gegenüber.

Eine Beziehung zwischen zwei gleichen Sternzeichen ist nie einfach. Denn die Verdopplung von gewissen Eigenschaften bringt nicht unbedingt Ruhe mit sich. Aber Schwierigkeiten sollen doch kein Hindernis für eine Liebe sein.

Das Zwillingspaar hat etwas, was nur sie wirklich verstehen. Nur jemand mit dem gleichen Sternzeichen kann sich in die jeweiligen Charakterbesonderheiten tatsächlich einfühlen. Es ist wie ein spannendes Geheimnis, das sie in sich vor der ganzen Welt tragen. Der daraus entstehende Rausch verbindet sogar noch mehr.

Allerdings: Diese Beziehung kann etwas altersabhängig sein. Wenn junge Zwillinge zusammenkommen, hält das meist nicht allzu lange. Aber wenn das Paar etwas älter ist, gibt es alle Voraussetzungen für eine langfristige Partnerschaft. Dieses Paar wirkt erfahren, reif und charmant – sie stellen sich das Leben nicht ohne einander vor.

Früher oder später spüren Zwillingspaare eine unvermeidliche Lust auf mehr Abgrenzung. Denn so ähnlich und so nah wie man sein mag, Freiraum für sich braucht doch jeder. Das Partnerhoroskop hat den Tipp, wie diese Beziehung nicht umkippt. In der Tat sollen kleine Unterschiede nicht als Hindernis für die Liebe wahrgenommen werden. Der Trick ist, sich nicht in extremen Positionen zu verlieren.