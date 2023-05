Party-Typologie: So feiert das Sternzeichen Widder

Die idealen Voraussetzungen, um eine Party zu feiern, sind für ihn eindeutig Sommer, Sonne und viel frische Luft. Natürlich ist eine Gartenparty sein Traum, denn der Widder braucht einfach Freiraum, um seinen Spaß zu haben und sich richtig austoben zu können. Das Feuer ist sein Element und so könnte er sich als Meister am Grill profilieren. Und wenn sich die Sonne am Abend verabschiedet, setzt der Widder auf Lampions oder Fackeln.

Bei der Dekoration setzt der Widder vermutlich auf knallige Farben, zum Beispiel auf Lampions in Feuerrot. Er ist nun mal ein feuriger Typ und gerne mit spontanen und temperamentvollen Menschen zusammen. Er will lauthals lachen, tanzen und das Leben genießen, dabei macht es ihm auch nichts aus, wenn ein Gast über die Stränge schlägt, solange nichts zu Bruch geht, denn dann kann ein Widder ungemütlich werden.

Wie sollte die Gästeliste vom Widder aussehen?Der Schütze feiert gerne mit dem Widder, denn der liebt alle Freiuftveranstaltungen genauso wie er. Der Zwillinge glänzt mit den neuesten Witzen und der Wassermann bringt alle seine Freunde zur Party mit. Der Jungfrau könnte das Fest des Widders etwas zu laut sein und der Skorpion kommt als Letzter, dafür geht er zuerst. Der Löwe schätzt die unvergleichlich natürliche Art der Widders besonders.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder!

