Rosenverkäufer-Typologie: Kauft Ihr Date Ihnen eine Rose?

Sie sitzen beim ersten Rendezvous in einem Lokal und sind in ein inniges Gespräch vertieft. Ein Rosenverkäufer taucht auf. Oft ein peinlicher, überraschender, manchmal ein sehr entlarvender Moment. Denn wie wird der Mann reagieren - ist er zu geizig für eine Rose? Ist ihm das Blumengeschenk zu vertraulich, zu intim oder einfach zu kindisch oder romantisch?

Stellen Sie sich der Einfachheit halber vor, Mann und Frau im Lokal haben dasselbe Sternzeichen. Was denkt Sie, wenn der Rosenverkäufer kommt? Was denkt er in diesem vielsagenden Moment? Wie geschickt sind seine Ausreden? Wie ihre Reaktion?

Lesen Sie in der Rosenverkäufer-Typologie, welche Sternzeichen Ihnen einen Rose kaufen...