Rune Naudhiz: Was die Schattenrune bedeutet

Wird Naudhiz als Rune gezogen, ist dies eine Aufforderung, die Emotionen und Erwartungen hinten anzustellen und die Dinge mit mehr Realismus anzugehen, ohne dabei jedoch in eine pessimistische Haltung zu verfallen. Ärgern Sie sich nicht über Ihre Misserfolge und lassen Sie sich von diesen nicht abschrecken, sondern bleiben Sie hartnäckig. Am Ende des Tunnels wartet das Glück und Ihre Anstrengungen oder Hindernisse werden einen Sinn ergeben.

Aus schweren Zeiten können Sie lernen und gestärkt daraus hervorgehen. Lassen Sie sich einfach nicht aus dem Konzept bringen und überwinden Sie mutig und überlegt die schwere Lebensphase, anstatt Blockaden zu errichten und in eine ablehnende Haltung zu verfallen.

Wird die Rune Naudhiz umgekehrt gezogen, ist Vorsicht geboten. Sie laufen Gefahr, den Blick für das Wesentliche zu verlieren oder plötzlich nicht mehr zu wissen, was sie eigentlich wollen. Dabei kann es um berufliche Ziele gehen, aber auch in der Liebe oder in Freundschaften können sich Unsicherheiten einschleichen. Vermeiden Sie Impulshandlungen und überlegen Sie sich gründlich Ihre nächsten Schritte. Wenn Sie aktuell nach einer Antwort auf eine bestimmte Frage suchen, kann es sein, dass Sie sich noch etwas in Geduld üben müssen. Die konkrete Antwort lässt noch auf sich warten.