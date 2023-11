Rückläufiger Merkur 2024: Die Daten und seine Bedeutung für alle Sternzeichen im Überblick!

Wenn Merkur rückläufig ist, läuft er natürlich nicht plötzlich in die entgegengesetzte Richtung. Vielmehr handelt es sich um eine optische Täuschung, da der Kommunikationsplanet langsamer auf seiner Umlaufbahn kreist und es so scheint, als würde er den Rückwärtsgang einlegen. Auch die anderen Planeten Saturn, Uranus, Neptun, Mars und Pluto können rückläufig werden. Die Auswirkungen ihrer Rückläufigkeit sind jedoch nicht so gefürchtet wie die Folgen des rückläufigen Merkurs.

Die zwölf Tierkreiszeichen bekommen den rückläufigen Merkur jedoch alle etwas unterschiedlich zu spüren bekommen. Vor allem die Sternzeichen Jungfrau und Zwillinge bemerken die Auswirkungen seiner Rückläufigkeit, da dieser ihr Herrscherplanet ist.

Erfahren Sie hier, worauf sich Ihr Sternzeichen bei einem rückläufigen Merkur einstellen muss, und erfahren Sie ein paar wichtige Tipps.

Widder

Für dynamische Widder stellt der rückläufige Merkur eine ziemliche Herausforderung dar. Immerhin möchten Sie am liebsten weiterhin mit Vollgas durchs Leben preschen, müssen sich aber plötzlich in Geduld üben, wenn Pläne, Projekte und Termine sich verzögern oder gar zum Erliegen kommen.

Tipp: Setzen Sie sich und andere zur Zeit des rückläufigen Merkurs nicht unnötig unter Druck. Sportliche Betätigungen und Meditationen helfen dabei zu entschleunigen und Stress abzubauen.

Stier

Stiere sind wahre Genussmenschen, die meist auch viel für Schönheit und Luxus übrighaben. Ist Merkur rückläufig, sollten Sie jedoch darauf achten, es mit Ihren hohen Ausgaben nicht zu übertreiben. Da Ihnen auch materieller Besitz wichtig ist, könnten Sie zudem plötzliche Verlustängste entwickeln und zu Impulshandlungen neigen.

Tipp:

Verlegen Sie teure Käufe und Vertragsabschlüsse unbedingt auf die Zeit nach dem rückläufigen Merkur, dann lassen sich Enttäuschungen vermeiden und Sie denken wieder klarer.

Zwillinge

Liebe Zwillinge, da Merkur Ihr Herrscherplanet ist, bekommen Sie die Auswirkungen seiner Rückläufigkeit leider deutlich zu spüren. Obwohl Sie meist ein Ass in Kommunikation und Sprache sind, wird Ihre Stärke plötzlich zur Schwäche. Sie haben Probleme, die richtigen Worte zu finden und es kommt schnell zu Missverständnissen und Streitereien.

Tipp: Bewahren Sie Ruhe und achten Sie auf die richtige Wortwahl. Sie selbst sollten auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und zudem aufpassen, sich bei neuen Terminen nicht zu verzetteln.

Krebs

Feinfühlige und sensible Krebse reagieren auf den rückläufigen Merkur dünnhäutig und verstimmt. Sie nehmen die Worte der anderen und stressige Situationen viel zu persönlich und fühlen sich direkt angegriffen.

Tipp: Lassen Sie sich von Merkurs rückläufiger Phase nicht aus der Ruhe bringen und bleiben Sie in Ihrer Mitte. Gönnen Sie sich dafür genügend Ruhepausen und tun Sie Körper und Geist etwas Gutes.

Löwe

Löwen sollten aufpassen, rund um den rückläufigen Merkur nicht zu aufbrausend zu reagieren. Es passt Ihnen gar nicht, wenn etwas nicht nach Ihren Vorstellungen läuft und genau dazu droht es in Merkurs rückläufiger Phase auch zu kommen. Sie werden dann schnell unsachlich und drängen anderen Ihren Willen auf.

Tipp: Lassen Sie sich vom rückläufigen Merkur nicht aus der Fassung bringen und akzeptieren Sie es, wenn andere mal nicht Ihrer Meinung sind.

Jungfrau

So wie die Zwillinge hat auch die Jungfrau den Merkur als ihren Herrscherplaneten und wird durch seine Rückläufigkeit ziemlich ausgebremst. Als sachliches und analytisches Sternzeichen fällt es Ihnen plötzlich schwerer, den Überblick über Ihren Alltag zu behalten und Sie neigen dazu, sich zu verzetteln. Ihre fleißige Ader schlägt gern in Perfektionismus um, der Sie im Alltag ziemlich ausbremst.

Tipp:

Stellen Sie an sich und andere keine unerfüllbaren Ansprüche und arbeiten Sie Ihre Pläne der Reihe nach ab, anstatt etwas zu überstürzen.

Waage

Die harmonieliebende Waage stößt während des rückläufigen Merkurs schnell an Ihre Grenzen. Die Streitereien und Spannungen, die in der Luft liegen, bringen Sie aus dem Gleichgewicht und zehren ziemlich an Ihren Kräften.

Tipp: Akzeptieren Sie, dass nicht immer alles eitel Sonnenschein sein kann, und achten Sie darauf, Ihre eigenen Bedürfnisse nicht des lieben Frieden Willens ständig hintenanzustellen. Das macht Sie langfristig unglücklich.

Skorpion

Auch sensible und tiefgründige Skorpione haben unter dem rückläufigen Merkur zu leiden. Vor allem in Diskussionen fühlen Sie sich oft unverstanden und reagieren dann über. Es kann auch sein, dass Sie plötzlich viel über die Vergangenheit nachgrübeln und sich selbst in ein übles Gefühlschaos stürzen.

Tipp: Halten Sie Ihre Emotionen im Griff und nehmen Sie nicht alles zu persönlich. Auch entspannende Atemübungen und sportliche Betätigungen helfen Ihnen dabei, die Ruhe zu bewahren.

Schütze

Als Schütze verfügen Sie über jede Menge Energie und bevorzugen eine direkte und ehrliche Kommunikation. Doch beim rückläufigen Merkur können Ihre offenen Worte ungewollt verletzend auf andere wirken. Sie sollten aufpassen, dass Ihr Elan nicht in Ungeduld umschlägt und Sie dann über das Ziel hinausschießen.

Tipp: Bemühen Sie sich um einen freundlichen Umgangston und zwingen Sie niemandem Ihre Meinung auf. Vertragsabschlüsse sollten Sie besser während des direktläufigen Merkurs durchführen, um Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden.

Steinbock

Sie als strebsamer Steinbock können es gar nicht leiden, wenn etwas Ihre gewohnte Alltagsroutine durchbricht. Blöderweise ist dies mit dem rückläufigen Merkur öfter mal der Fall, denn es kommt immer wieder zu unvorhergesehen Problemen, denen Sie sich stellen müssen.

Tipp: Bemühen Sie sich um mehr Flexibilität und üben Sie sich in Geduld, wenn Ihre Pläne ins Stocken geraten. Das sollte Ihnen als hartnäckiges Erdzeichen aber bestens gelingen.

Wassermann

Wassermänner verfügen über eine hohe Auffassungsgabe und sind geistig sehr beweglich. Der rückläufige Merkur kann Ihre übliche Leistungskraft jedoch ziemlich einschränken und auch Ihre sonstige Kreativität hemmen.

Tipp: Verzweifeln Sie nicht, wenn der rückläufige Merkur Sie mal von Ihrem Erfolgskurs abbringt und Sie nicht wie gewohnt vorankommen. Gönnen Sie zwischendurch lieber eine verdiente Verschnaufpause, bis es wieder vorangeht.

Fische

Ähnlich wie das Sternzeichen Waage reagieren auch die feinfühligen Fische besonders sensibel auf Veränderungen und Spannungen in Ihrem Umfeld. In der Zeit des rückläufigen Merkurs gehen Ihnen Auseinandersetzungen oder Rückschläge sehr nah und Sie lassen sich schnell aus der Fassung bringen.

Tipp: Nehmen Sie sich nicht alles zu sehr zu Herzen und ziehen Sie sich ruhig etwas zurück, wenn Sie sich überfordert fühlen. Das hilft Ihnen, Ihre Emotionen und Eindrücke besser zu verarbeiten.

