Rune Raidho: Über Bedeutung der Lichtrune

In aufrechter Legung kündigt Raidho eine Reise an. Diese können Sie zum Beispiel in Ihrem Unterbewusstsein unternehmen, um eventuelle Blockaden aufzulösen und neue Energie freizusetzen. Aber auch eine tatsächlich Reise, ein Ausflug, ein Urlaub sind möglich. Die Rune zeigt auch an, dass Sie erfolgreich Konflikte lösen und Kompromisse eingehen werden.

Bei Reisen könnten sich Widerstände auftun und Ihre Pläne vereitelt werden. Es drohen Komplikationen mit Fortbewegungsmitteln wie Flugzeugen und Bussen entstehen. Möglicherweise geht Ihre Planung nicht auf oder Sie erreichen Ihr Ziel nicht wie geplant. Stecken Sie in einer Angelegenheit fest, rät die Rune zur Akzeptanz und dazu, Ihre Ansichten zu überdenken.

Befindet sich Raidho bei Ihrer Ziehung auf dem Kopf stehend, gilt dies als Aufforderung, Ihre bereits geschlossenen Verbindungen und Beziehungen genauer zu prüfen. Fragen Sie sich, was und wen Sie wirklich zum Glücklichsein brauchen, und lassen Sie diejenigen los, die Ihnen nicht guttun.