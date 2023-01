Was sind Runen?

Das Wort „Runen“ leitet sich vom Wort „Raunen“ ab – denn es handelt sich dabei um mystische und teils geheime Schriftzeichen, Symbole und Botschaften, die von altnordischen Völkern aus Norddeutschland und Skandinavien zwischen dem 2. und 14. Jahrhundert mündlich überliefert und später in Steine, Hölzer, Waffen, Schmuck oder Tierknochen genschnitz wurden. Runen dienten ihnen als Schutz, gaben ihnen Kraft und hatten eine spirituelle Bedeutung. So wurden sie auch bei Opfergaben und Zeremonien eingesetzt und ließen das Runenorakel, wie wir es heute kennen, entstehen.

Runen-Karten spenden uns Trost, schenken uns Kraft und geben uns Schutz, senden uns Zeichen und geben uns Impulse, wenn wir nicht weiterwissen. Sie können uns als Orakel dienen, aber auch wichtige Fragen beantworten, den Weg weisen und uns bei wichtigen Entscheidungen helfen.

Im sogenannten Runenalphabet werden die verschiedenen Runen und ihre Namen festgehalten. Diese Runenreihe wird auch „Futhark“ genannt. Hier wird unterschieden zwischen

dem „älteren Futhark“ mit 24 Runen

dem „angelsächsischen Futhark“ mit 33 Runen

und dem „jüngeren Futhark“ mit 16 Runen.

Runen Orakel: So funktioniert es

Die Runen-Weissagung ist vielseitig einsetzbar und eine gute Alternative oder Ergänzung zum Tarot. Ob Liebe und Partnerschaft, Karriere und Erfolg oder Familie und Freundschaft: Runen lassen uns Potenzial in verschiedenen Lebensbereichen erkennen und können uns so einen Einblick in mögliche Zukunftsszenarien gewähren. Dabei gibt es nicht nur unterschiedliche Materialien, in die Runen eingraviert werden können, wie Runensteine, Runenkarten und Runenhölzer, sondern auch drei wesentliche Arten der Befragung und Nutzung:

Runenlegen Runenwerfen Runenziehen

Ob Tagesrune oder Runenkreuz: Wie beim klassischen Kartenlegen, können auch Runen Orakel Karten in verschiedenen Legesystemen angeordnet oder alternativ verdeckt gezogen werden.

In Holz- oder Steinform können die Runen geworfen werden. Hier entscheidet dann die Ausrichtung maßgeblich über die Bedeutung. Steht eine Rune beispielsweise auf dem Kopf, kehrt sich ihre Botschaft ins Gegenteil um.

Das Orakel nach dem älteren Futhark besteht aus 24 Runen, wobei jede einzelne ihre eigene Bedeutung hat. Im Handel gibt es – von Kristallen über Kartensets – für jeden Geschmack das passende Orakel. Sehr beliebt: „Runen-Magie für Einsteiger“ von Edred Thorsson, ein aus Buch und Holzrunen bestehendes Set. Oder das „Runenorakel“ von Lyra Ceoltóir mit einem informativen Booklet und 24 kunstvoll gestalteten Karten.

Runen Orakel: Die beliebtesten Methoden

Sie wünschen sich einen Impuls für den bevorstehenden Tag? Oder sind auf der Suche nach einer wichtigen Antwort? Um hilfreiche Eingebungen zu erhalten, eignen sich die folgenden Methoden:

Odins Rune

Hier ziehen Sie eine einzelne Runde, um Impulse für den Tag zu erhalten, Chancen und Risiken einer bestimmten Situation zu erkennen und sich einen Überblick über den Gesamtzustand zu verschaffen.

Kreuz der Runen

Beim Runenkreuz legen Sie sechs Runen, um eine Situation umfassend zu beleuchten. Hier steht jeweils eine Rune (in dieser Reihenfolge) für

die Vergangenheit

Ihre Person

die Zukunft

die Grundlage der Umstände

die bevorstehenden Herausforderungen

und die bestmögliche Lösung.

Haben Sie danach keine Klarheit, wandern alle Runen zurück in das Gefäß und sie ziehen eine 7. Rune – sie sollte Ihnen die Lösung verraten.

Drei Runen Orakel

Bei dieser Art des Runenorakels verkörpert jeweils eine Rune den Ist-Zustand, die Handlungsempfehlung und den Verlauf der Dinge. Optimal, um verzwickte Situationen zu lösen.

Wie befrage ich das Runen Orakel?

Wer über Runen mit dem Göttlichen und Mystischen kommunizieren möchte, sollte ein paare wichtige Dinge beachten:

Vermeiden Sie geschlossene Ja-Nein-Fragen – das Runen-Orakel kann Ihnen vielmehr Impulse für neue Perspektiven und Möglichkeiten liefern. Denken sie bildlich – Runen basieren auf Symbolen, deren Kraft so verstärkt wird. Formulieren Sie präzise und positiv – denn das Orakel liebt offene, aber konkrete Fragen.

Geeignete Fragen könnten zum Beispiel sein:

Welches Thema erwartet mich heute/diese Woche/dieses Jahr?

Ist es wahrscheinlich, dass ich meine wahre Liebe finde?

Inwiefern könnte ich von einem Jobwechsel profitieren?

Wie kann ich wieder glücklich werden?

Welche Rolle spielt Person X in meinem Leben?

Was steht meiner Selbstverwirklichung gerade im Weg?

Die wichtigsten 5 Runen und ihre Bedeutung

Um Runen im Detail zu deuten, sollten Sie sich intensiv mit der Materie auseinandersetzen oder einen Experten konsultieren. Als kleinen Einstieg haben wir Ihnen eine Auswahl an 5 wichtigen Runen und ihrer Bedeutungen zusammengefasst:

Als kleinen Einstieg haben wir Ihnen eine Auswahl an 5 wichtigen Runen und ihrer Bedeutungen zusammengefasst:

Rune Fehu: Fehu bedeutet so viel wie „Vieh“. Diese Rune steht für privaten Besitz und Wohlstand. Sie können positiv für Profit und Fruchtbarkeit, aber auch negativ für Armut stehen. Rune Ansuz: Ansuz hat etwas mit Kommunikation, Atem und Wind zu tun. Diese Rune steht für Weisheit, Scharfsinn, Schöpfung und Zauber. Sie verrät Ihnen etwas über die Verwirklichung Ihrer Stärken und ist mit der Selbstfindung verknüpft. Rune Kenaz: Kenaz steht für Feuer und verkörpert Leidenschaft und Handlungsfähigkeit, aber auch Schwäche. Dieses Symbol kann sowohl für die Vergänglichkeit als auch für einen Neuanfang stehen. Rune Naudhiz: Naudhiz, die Flut, verkörpert Schicksal, Not, Widerstand und Erlösung. Sie kündigt schwierige Situationen an, in denen Sie Ihre wahren Freunde erkennen, aber vielleicht auch einen Verlust erleiden könnten. Rune Jera: Jera steht für die Ernte und verheißt nicht nur Fruchtbarkeit, sondern dient auch als Impuls, aus der Vergangenheit zu lernen und die Zukunft aktiv anzugehen.

Die 24 Runen des älteren Futhark

Das ältere Futhark ist bei Anfängern wie Profis gleichermaßen beliebt und umfasst insgesamt 24 mystische Symbole:

Das Runenalphabet Foto: iStock/Viktor Kostenko

Fehu (die Hörner des Viehs) Uruz (der Regen) Thurisaz (der Donner) Ansuz (der Wind) Raidho (das Rad der Sonne) Kenaz (das Feuer) Gebo (das Geschenk) Wunjo (die Fahne) Hagalaz (die Schneeflocke) Naudhiz (die Flut) Isa (das Eis) Jera (die Ernte) Eihwaz (der Weltenbaum) Perthro (das Los) Elhaz (die Hörner des Elchs) Sowilo (die Sonne) Tiwaz (der Stern) Ehwaz (das Pferd) Berkana (die Birke) Mannaz (der Mann) Laguz (das Meer) Ingwaz (der Erdgott) Dagaz (der Tag) Othala (das Erbe)

