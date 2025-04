Rune Wunjo: Das ist die Bedeutung der Lichtrune

Wenn Wunjo gezogen wird, kann man sich auf eine Zeit voller Glück und Erfolg freuen. Die Dinge geraten ins Rollen und es sind positive Entwicklungen zu erwarten, bewahren Sie also die Hoffnung, wenn es aktuell noch nicht so recht läuft! Wenn Sie in der Vergangenheit Unsicherheiten verspürt haben oder nicht wussten, wie es weitergehen soll, ist Ihr Blick nun geschärft und Sie erlangen die nötige Klarheit, für alle wichtigen Entscheidungen. Es können auch erfolgreich neue Pläne für die Zukunft geschmiedet werden. Glauben Sie dafür mehr an sich!

Wird die Rune Wunjo auf dem Kopf stehend gezogen, gilt dies als Aufforderung, nicht zu ungeduldig zu sein. Manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit, um zu reifen. Vertrauen Sie darauf, dass das Universum es gut mit Ihnen meint, und verschließen Sie sich nicht vor nötigen Veränderungen.

Im privaten und geschäftlichen Bereich, sollten Sie jedoch aufpassen, wem Sie Ihr Vertrauen schenken und nicht leichtsinnig werden. Berufen Sie sich auf die Fakten und zeigen Sie Geduld, wenn etwas nur langsam vorangeht. Vor allem in der Liebe sollten Sie sich nicht von Ihrem Gegenüber blenden lassen und auf Ihr Bauchgefühl hören, um Enttäuschungen zu vermeiden.