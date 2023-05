Neptun macht extrem müde

Heute verbinden sich Saturn und Neptun zu einem Quadrat. Das nimmt einem die Kraft, man fühlt regelrecht eine bleierne Müdigkeit in sich aufsteigen. Man hat zu nichts Lust und würde am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, dann machen Sie es doch auch. Oder zumindest schlafen Sie etwas länger als sonst. Besonders antriebslos sind die Zeichen mit Schütze-, Fische-, Jungfrau- und Zwillinge-Energie. Lassen Sie sich heute nicht stressen, erledigen Sie nur das Nötigste, gönnen Sie sich so viel Ruhe, wie Sie brauchen. Sie haben es sich verdient.

Tipp des Tages: Wechselduschen machen munter.

