Gönnen Sie sich heute Wellness

Der Mond steht im Steinbock und Hautpflege ist heute doppelt so effektiv. Und da sich der Mond mit Venus in Konjunktion befindet, sollten Sie sich heute ein ausgiebiges Wellnessprogramm gönnen. Beginnen Sie mit Fuß- und Nagelpflege, dann eine Haarkur für glänzendes und kräftiges Haar. Dann geht’s ab in die Badewanne mit duftenden und pflegenden Ölen, anschließend ausgiebig den Körper von oben bis unten eincremen oder einölen. Dann werden die Augenbrauen in Form gebracht und eine Ihrem Hauttyp entsprechende Gesichtsmaske aufgetragen. Sie fühlen sich pudelwohl.

Tipp des Tages: Gehen Sie lange spazieren.

Sport-Typologie: Welche Sportart passt zu Ihnen?

