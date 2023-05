Dieser Neumond macht müde

Sonne und Mond befinden sich in Konjunktion zueinander. Das ist dann ein Neumond. Da auch noch ein Mars-Wechsel stattfindet – er wandert in das Erdzeichen Stier –, ist man regelrecht nahezu den ganzen Tag schlapp und müde. Man fühlt sich wie ausgelaugt, wie in Watte verpackt. Das gilt vor allem für diejenigen, die in ihrem Horoskop über viel Stier-, Skorpion-, Löwe- und Wassermann-Energie verfügen. Gehen Sie dagegen an, raffen Sie sich trotz aller Schwäche zum Sport auf. Am besten ist Bewegung an frischer Luft, z. B. lange Spaziergänge. Sie werden es nicht bereuen.

Tipp des Tages: Kalte Wassergüsse beleben Ihren Geist.

