Der Vollmond macht unruhig

Heute findet ein Vollmond im Löwen statt, diese Energie lässt viele wieder schlaflos und unruhig sein. Sie können sich kaum entspannen und verspüren den ganzen Tag eine innere Unruhe. Vor allem die Zeichen mit Löwe-, Skorpion-, Wassermann- und Stier-Energie sind wie aufgedreht. Sie kommen am besten zur Ruhe, wenn Sie sich in einem wohltuenden Bad aus Lavendel oder Melisse entspannen. Ernähren Sie sich vitaminreich und trinken Sie mindestens drei Liter Wasser oder Kräutertee über den Tag verteilt. Am Abend ist auch ein kurzer Spaziergang sehr wohltuend und entspannend.

Tipp des Tages: Trinken Sie viel Wasser über den Tag verteilt.

