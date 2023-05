Eine Meditation entspannt

Der Mond holt sich seine Energien vom Zeichen Skorpion. Alles, was Sie jetzt für den Bereich Blase und Niere tun, wirkt doppelt gut, man kuriert sich bei Krankheiten schneller aus und ist bald wieder fit. Kalte Füße können an Skorpion-Tagen leicht zu Blasen- und Nierenentzündung führen. Sitzbäder mit Schafgarbe helfen bei bereits vorhandenen Beschwerden und beugen auch bei Frauenleiden vor. Gefährdet sind die Zeichen mit Stier-, Löwe-, Skorpion- und Wassermann-Energie. Am Abend sollten Sie sich Ruhe gönnen, und sich z. B. bei einer Meditation entspannen. Das tut richtig gut.

Tipp des Tages: Ein Kräuterfußbad hält Ihre Füße warm.

