Saturn-Horoskop: Warum für Sie jetzt die Zeit der Magie beginnt...

Saturn wandert am 5. Oktober 2012 in den Skorpion. Und das bedeutet für Sie: Jetzt ist alles möglich! Sie schütteln Ihre Ängste ab und entdecken verborgene Talente...

Die Tage sind voller Magie, die Nächte manchmal unheimlich, denn Sie werden in den Träumen von irritierenden, beunruhigenden Bildern heimgesucht. Scheinbar Alpträume, die Sie quälen, die aber eine ganz klare Botschaft an Sie in sich verbergen. Was Sie jetzt spüren, was Sie vorausahnen, wird eintreffen.

Am 5. Oktober, um 22.34 Uhr betritt der Schicksalsherr Saturn den Skorpion. Ein sehr wichtiges Datum, vielleicht das wichtigste Datum im Jahr für alle, die den richtigen Weg im Leben aus den Augen verloren haben, die um ihre Orientierung kämpften und sich nicht mehr durchsetzen konnten. Saturn erhellt Ihren Geist und ganz besonders Ihre Intuition, Ihr Bauchgefühl. Sie werden spontan das Richtige tun. Mehr dazu lesen Sie in Ihrem ganz persönlichen Saturn-Horoskop.

Saturn im Skorpion gibt vielen Sternzeichen magische Kräfte, die Ihnen helfen, sich vom alten Karma, sich von alten Flüchen zu lösen. Und Sie bekommen Hilfe aus dem Jenseits. In Ihren Träumen werden Sie Toten begegnen, die Ihnen sehr nahe stehen. Achten Sie auf ihre Botschaften, die sehr leise, schwache Zeichen sein können, aber viel bedeuten. In Ihrem Horoskop lesen Sie alles über die Magie des Saturn...

So berechnen Sie, in welchem Abstand Saturn zu Ihrem Sternzeichen steht:

Saturn steht im Skorpion. Tragen Sie nun Ihre eigene Sonne (Sternzeichen) unter dem richtigen Zeichen ein und zählen Sie die Zeichen, die Sie vom Saturn trennen. Sieben Positionen sind möglich.

1. Ihre Sonne steht im selben Zeichen (Sie sind Skorpion).2. Im Zeichen daneben (Schütze, Waage).3. Ein Zeichen steht zwischen Ihrer Sonne und Saturn (Steinbock, Jungfrau).4. Zwei Zeichen (Löwe, Wassermann).5. Drei Zeichen (Fische, Krebs).6. Vier Zeichen (Widder, Zwillinge).7. Saturn steht Ihrer Sonne gegenüber (Stier).

Der kürzeste Abstand zählt, nicht der Uhrzeigersinn.