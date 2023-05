Schicksals-Uhr: Wann Ihre Glücksstunde schlägt...

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um an der Karriere zu pfeilen? Wann ist die beste Zeit für die Liebe? Ihre ganz persönliche Schicksals-Uhr verrät Ihnen, wann Ihre Glücksstunde schlägt...

Jupiter in den Zwillingen bringt Leichtigkeit und Bewegung ins Leben. Wir reisen mehr und vertragen uns wieder mit den Menschen , mit denen wir uns gestritten haben. Alles ist in Bewegung, besonders zwischen Mitte Juli und Anfang August, wenn Jupiter ein beflügelndes Sextil mit Uranus eingeht.

Vor diesem astrologischen Hintergrund haben wir unsere Schicksals-Uhr entwickelt. Sie zeigt Ihnen Ihre größten Chancen für die nächsten zwölf Monate auf, in denen Jupiter aus den Zwillingen leuchten wird. An Ihrer ganz persönlichen Schicksals-Uhr können Sie ablesen, um welche Tageszeit Sie sich am besten um Liebe , Job & Co. kümmern.

Um Ihre persönliche Schicksals-Uhr zu finden, berechnen Sie den Abstand von Ihrem Sternzeichen zum Jupiter. Dann können Sie an Ihrer persönlichen Schicksals-Uhr ablesen, zu welcher Tageszeit Sie im kommenden Jahr besonders viel Glück haben...

So finden Sie Ihre persönliche Schicksals-Uhr:

Jupiter steht zurzeit in den Zwillingen. Tragen Sie nun Ihre eigene Sonne (d.h. Ihr Sternzeichen) in das Radix (rechts) ein und zählen Sie die Zeichen, die Ihr Sternzeichen von Jupiter trennen.

Wichtig: Der kürzeste Abstand zählt dabei, nicht der Uhrzeigersinn. Sieben Positionen sind möglich:

1. Ihre Sonne steht im selben Zeichen (Zwilling).2. Im Zeichen daneben (Stier und Krebs).3. Ein Zeichen steht zwischen Ihrer Sonne und Uranus (Widder und Löwe).4. Zwei Zeichen (Fische und Jungfrau).5. Drei Zeichen (Wassermann und Waage).6. Vier Zeichen (Steinbock und Skorpion).7. Uranus steht Ihrer Sonne gegenüber (Schütze).