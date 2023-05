Schutz-Horoskop: So überstehen Sie die nächste Zeit

Es erwarten uns Sterne, so schlimm wie nie. Unser Schutz-Horoskop weiß, wie Sie die Zeit des Jupiter-Uranus-Pluto-Quadrats überstehen.

Die totale Egomanie macht sich breit. Sie werden seltsame Gespräche führen, an sich vorbei reden und am Ende den Eindruck haben, dass man Ihnen nicht zugehört hat. Aber auch Sie selbst werden sich nicht immer richtig verhalten. Sie wechseln ständig Ihre Meinung und Ihre Ziele.

Ihr persönlicher Jupiter kann Ihnen helfen, den Starrsinn oder Ihre übersteigerten Reaktionen zu überwinden.

>> Schauen Sie zunächst in die Jupitertabelle, in welcher Position Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand. >>

Durch Jupiter wissen Sie, was Ihnen gut tut und was nicht. Das Schutz-Horoskop sagt Ihnen, wie Sie sich verhalten müssen, damit nicht alles zerbricht, was wichtig ist.