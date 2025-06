Diese 3 Sternzeichen haben in der Woche ab dem 09.06.2025 ein kosmisches Ass im Ärmel!

Ab dem 9. Juni 2025 erfahren drei Sternzeichen eine außergewöhnliche Unterstützung durch die Sterne. Direkt zu Beginn der Woche erwartet uns ein kraftvolles astrologisches Duo! Merkur und Jupiter ziehen am Montag in den Krebs und schaffen so eine perfekte Atmosphäre für Kreativität, offene Kommunikation und neue Chancen. Am Mittwoch ereignet sich dann ein Vollmond im Schützen. Er sorgt für Hoffnung und Energie. Die Woche endet mit einem gefürchteten Tag: Freitag, der 13.! Doch keine Angst, auch aus diesem können diese drei Sternzeichen das Beste rausholen. Denn auch in schwierigen Situationen sorgen die Sterne jetzt dafür, dass sie immer ein Ass im Ärmel haben...

