Das große Familien-Sommer-Horoskop 2025: Die schönste Zeit mit Ihren Liebsten!

Die Sterne rücken in dieser Woche ganz nah an Ihr Herz und fordern Sie auf, zuzuhören: den Menschen, die Ihnen am nächsten sind. Familie, Nähe, Vertrauen und ehrliche Gespräche stehen jetzt im Mittelpunkt. Und dies alles beginnt mit einem starken kosmischen Doppelschlag: Merkur und Jupiter wechseln fast zeitgleich in das gefühlvolle Zeichen Krebs, Symbol für Heimat, Geborgenheit, seelische Sicherheit und die tiefe Verbindung zu den Menschen, die wir unser Zuhause nennen.

Bereits in der Nacht auf Montag, 09.06.2025, verbinden sich Merkur und Jupiter noch in den Zwillingen in einer Konjunktion. Diese Konstellation wirkt wie ein emotionaler Befreiungsschlag. Man redet endlich miteinander. Man spricht Dinge aus, über die lange geschwiegen wurde. Auch wenn es vielleicht kurz lauter wird, können sich Missverständnisse jetzt lösen und alte Verletzungen beginnen zu heilen. Und das Beste: Unter dem Einfluss von Jupiter endet das Ganze oft nicht im Streit, sondern in einem friedlichen, versöhnlichen Miteinander.

Natürlich kommt diese Entwicklung nicht ganz ohne Reibung. Am Montagmittag bildet Merkur ein Quadrat zu Saturn im Widder. Eine Konstellation, die uns daran erinnert, dass manche Familienwunden tief sitzen. Enttäuschung, mangelnde Wertschätzung, alte Rollenmuster oder Schuldgefühle können jetzt hochkommen. Doch gerade das ist die Chance: die Vergangenheit benennen, ohne in ihr stecken zu bleiben.

Am Abend folgt noch ein zweites Quadrat: Venus im Stier trifft auf Pluto im Wassermann. Diese Spannung wirft Fragen auf wie: Wie viel Nähe ist gut? Wo wird Kontrolle mit Liebe verwechselt? Und wo braucht es mehr Freiraum, auch innerhalb der Familie?

Nicht verpassen: Diese 3 Sternzeichen schweben im Juni 2025 verliebt durch den Monat!