Serie: Das Jahr der Venus - Teil 10: Venus in der Waage

Lesen Sie noch einmal alle Aufzeichnungen durch, die Sie in den letzten Stationen des Venus -Experiments gemacht haben – der Reihe nach. Fangen Sie mit den frühesten an bis zum heutigen Tag.

Vor Ihrem inneren Auge hat sich in den letzten Wochen und Monaten sicherlich das Bild eines idealen Partners eingestellt. Vielleicht haben Sie auch schon in der Außenwelt Menschen getroffen und kennengelernt, die den Kriterien dieses Traumpartners nahe kommen. Es ist wichtig, dass wir dieses Wunschbild von einem geliebten Menschen in uns wachhalten.

Behalten Sie dieses Traumbild in Ihrem Herzen, wenn Sie in der nächsten Zeit unterwegs sein werden. Rufen Sie es so oft wie möglich wach. Suchen Sie die Begegnung mit Menschen , die Sie interessieren. Öffnen Sie sich anderen und gehen Sie aktiv auf sie zu – ohne Hintergedanken, bedingungslos, einfach mit offenem Herzen. Wiederholen Sie das Experiment mit der goldenen Linie so oft es geht! Sie werden wunderbare Begegnungen haben!

Lesen Sie nun, wie die Venus die einzelnen Sternzeichen beeinflusst...