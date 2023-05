Das 10. Solarhaus für Skorpione ist der Löwe. Das bedeutet, dass diese Menschen in ihrer Arbeit etwas ausdrücken und repräsentieren wollen. Irgendwo ein unwichtiges Rädchen zu sein, geht an ihrer beruflichen Bestimmung vorbei. Im Beruf tritt also etwas zu Tage, was sie sonst nicht so gut können, nämlich sich zeigen und etwas darstellen. Sie können auch sehr gut Führungsaufgaben übernehmen, und tun das auch, egal, ob man sie dazu berechtigt oder nicht. In einer gehobenen Position leisten Sie Großes.

