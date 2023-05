So geht der Weg zu Ihrem Erfolg

Ein Horoskop ist wie eine Karte. Darin sind Ziele eingezeichnet und Wege, die zu diesen Zielen führen. Besonders wichtig ist das 10. Solarhaus. Es verrät, was es im Leben zu erreichen gilt. Wer sich auf den Weg zu seinem 10. Solarhaus begibt, hat eine Perspektive, fühlt sich sicher und getragen. Wer hingegen dieses Ziel aus den Augen verliert, irrt durch das Leben, empfindet keinen Sinn und ist unzufrieden. Es ist wichtig, sein 10. Solarhaus zu kennen.

Das Tierkreiszeichen Steinbock, in dem momentan die Sonne steht, gilt in der Astrologie als Höhepunkt und Gipfel des ganzen Tierkreis. Es befindet sich nicht zufällig an der höchsten Stelle des astrologischen Rades und thront über allen anderen. Im individuellen Horoskop entspricht dem Steinbock das 10. Solarhaus. Man findet es, indem man vom eigenen Sternzeichen aus zehn Abschnitte weiter zählt. Dann erreicht man seinen eigenen, persönlichen Höhepunkt, das Ziel, den Berg, auf den man hinauf muss, wenn man erfüllt sein will.

Genauso, wie der Steinbock Beschwerlichkeit, Verzicht, Mühe und Anstrengung vermittelt, so ist es auch mit dem 10. Solarhaus. Will man es erreichen, muss man sich anstrengen und bereit sein, auf die eine oder andere Annehmlichkeit zu verzichten. Die meisten Menschen realisieren ihr 10. Solarhaus über ihren Beruf. Der Weg dorthin ist meistens tatsächlich beschwerlich und mit Verzicht verbunden, vor allem, wenn man eine höhere Position anstrebt.

Man denke nur an den Beruf eines Arztes. Man muss auf eine höhere Schule, anschließend mehrere Jahre studieren und dann wird auch noch ein Praktikum verlangt. D. h., dass man viele Jahre lang nicht nur kein Geld verdient, sondern sogar eine Menge Geld ausgeben muss, um das Studium zu bezahlen. Bekommt man dann den „Doktorhut”, ist man droben auf dem Berg und hat sein 10. Solarhaus erfüllt. Jetzt stehen einem auch Privilegien, zumindest mehr Geld als anderen, zu.

Aber man darf auch nicht glauben, dass man sich droben auf dem Berg in den Liegestuhl legen kann. Droben ist „die Luft dünn“. Gemeint ist, dass der Beruf Mühe und Anstrengung verlangt. Die Astrologie hat deswegen dem 10. Haus im Tierkreis einen Steinbock zugeordnet. Dieses Tier gilt als Symbol für Verzicht und Genügsamkeit. Auf der anderen Seite bekommt man, wenn man seinen persönlichen Gipfel im 10. Haus erreicht, große Energie. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Manager und Politiker scheinbar nie müde werden.

