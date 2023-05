Sie funkeln vor Sinnlichkeit. Die Sonne in Opposition zu Ihnen und der Pluto in einem beflügelnden Trigon geben Ihnen eine zauberhafte Ausstrahlung, mit der Sie die Menschen betören, verführen, verzaubern. Sie ziehen alle Blicke an, Ihr Lächeln umarmt, ein Hauch von Erotik liegt in der Luft.

Was Ihre Aura ausstrahlt: Sie vermitteln ein Gefühl von Vertrautheit, auch Freundschaft. An Ihrer Seite fühlen sich Freunde, Kollegen, auch Geschäftspartner aufgehoben, gut beraten. Diese Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, die Sie ausstrahlen, ist Ihre Stärke, die Ihnen jetzt Erfolg einbringen wird, im Beruf. Privat zieht Ihre Aura die Liebe auf den ersten Blick an.

Die Kraft Ihrer Aura: Sie verführt, fasziniert und fesselt die Menschen. Wer Ihnen das erste Mal begegnet, wird wie hypnotisiert von Ihrer Ausstrahlung sein. Wer Sie schon lange kennt, ist verzaubert von Ihrer überschäumenden Lebenslust und Ihrem Selbstvertrauen.

