Das Jupiter-Wunder-Horoskop ab dem 16.06.2025: Das große Geschenk des Glücksplaneten!

Ab Dienstag steht Mars in der Jungfrau und bringt Sie dazu, das Leben in all seinen Facetten wieder aktiver zu gestalten. Der Fokus liegt auf Gesundheit, Fitness und der Lust, den eigenen Körper zu spüren. Wer sich in den letzten Wochen schwer und müde gefühlt hat, erlebt jetzt einen regelrechten Energieschub.

Mars schenkt die Kraft, sich selbst neu zu erfinden – körperlich wie mental. Mit jedem Schritt wächst das Gefühl, dass Sie lebendig sind. Und das fühlt sich gut an. Jetzt lohnt es sich, ein neues Fitnessprogramm zu starten oder alte Gewohnheiten zu überdenken. Was sich in diesen Tagen etabliert, hat beste Chancen, sich langfristig positiv auszuwirken.

