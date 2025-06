Das chinesische Monatshoroskop für Juli 2025: Liebe, Beruf & Gesundheit im Hochsommer

Der Juli ist geprägt von heißen Temperaturen, viel Zeit an der frischen Luft, unvergesslichen Sommernächten und natürlich jeder Menge Sonnenschein. Es ist eine tolle Gelegenheit, um neuen Schwung in die Liebe zu bringen, sich im Job so richtig auszutoben oder die eigene gesundheitliche Situation zu verbessern.

Wie gut das gelingt und welche unterstützenden sowie herausfordernden Energien jedes chinesische Sternzeichen jetzt erwarten, erfahren Sie hier! Klicken Sie sich einfach zu Ihrem Sternzeichen durch und lesen Sie nach, worauf Sie sich im Juli 2025 einstellen können.

Was hält der restliche Sommer für Sie bereit, wie geht es im Herbst weiter und was bringt der Winter? All das erfahren Sie in unserem chinesischen Jahreshoroskop 2025.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt, Ärztin oder Apotheker*in.