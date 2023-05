Stars mit dem Sternzeichen Stier

Lily Cole (*19. Mai 1988, Torquay)

Mit 14 Jahren wurde die in London lebende Lily Cole von einem Modelscout entdeckt. Seitdem zierte sie die Cover der wichtigsten Modemagazine und modelte unter anderem für Gaultier und Chanel. Auch zur Schauspielerei fühlt sich die Britin hingezogen und spielte unter anderem an der Seite des verstorbenen Heath Ledger in dem Film "Das Kabinett des Dr. Parnassus". Nebenbei studiert die ambitionierte Natur-Rothaarige auch noch Kunstgeschichte in Cambridge.