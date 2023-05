Megan Fox (*16. Mai 1986, Rockwood)

Megan Fox , die in ärmlichen Vehältnissen aufwächst, nimmt bereits mit 5 Jahren Schauspiel- und Tanzunterricht. 2001 gibt sie ihr Filmdebüt und tritt kurz darauf in Sitcoms wie "Two and a half men" auf. Ihren Durchbruch hat die schöne Schauspielerin schließlich mit den beiden "Transformers"-Filmen. Derzeit modelt Megan Fox unter anderem für die Marke "Armani".