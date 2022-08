Am 13. Juli ab ca. 20:39 Uhr gibt es wieder einen Vollmond am Abendhimmel zu beobachten. Beim sogenannten Heumond handelt es sich bereits um den zweiten Supermond in Folge. Da dieser näher als sonst am Erdmittelpunkt ist, wird er bei klarem Himmel besonders gut zu erkennen sein.



Der Juli-Vollmond steht im strebsamen Erd-Zeichen Steinbock, und wird vor allem auf drei Sternzeichen eine besondere Wirkung haben. Die Vollmond-Energien treiben Sie zu wahren Höchstleistungen an und auch der ein oder andere Wunsch kann endlich in Erfüllung gehen.

Super-Vollmond im Juli 2022: Warum der Heumond uns neue Stärke verleiht!

Stiere haben eine gute Intuition

Mit dem Steinbock-Vollmond erhalten Stiere den nötigen Rückenwind. Sie erkennen deutlich, wie Sie vorgehen müssen, um Ihre Ziele zu erreichen und packen tatkräftig mit an. Doch auch die Teamarbeit gelingt Ihnen bestens: Sie können sich gut in Ihr Gegenüber hineinversetzen und Ihre Ratschläge sind goldwert.

Auch in der Liebe sind die Tendenzen positiv. Sie zeigen sich besonders einfühlsam und haben Freude daran, Ihre bessere Hälfte nach Strich und Faden zu verwöhnen. Eine romantische Überraschung erweist sich als Volltreffer und bringt frischen Wind in den Beziehungsalltag.



Steinböcke sind besonders leistungsstark

Der intensive Supermond in Ihrem Sternzeichen schickt Ihnen neue Kraft. Wenn Sie sich in letzter Zeit in einem kleinen Leistungstief befunden haben sollten, ändert sich die Lage nun schlagartig. Ob Umzug, Weiterbildungen oder ein Jobwechsel, Steinböcke erledige sämtliche Vorhaben absolut erfolgreich. Nehmen Sie sich abends ruhig etwas Zeit, um sich genauer mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Die besondere Vollmond-Energie hilft Ihnen dabei und könnte sogar Wünsche wahr werden lassen, wenn Sie fest genug daran glauben.



Skorpione freuen sich über einen erfolgreichen Tag

Skorpione werden rund um den Vollmond mit neuer Lebensenergie versorgt. Liegengebliebene Arbeiten oder aufgeschobene Termine können Sie nun erfolgreich abwickeln und fühlen sich danach ungemein erleichtert.

Ob beruflich oder privat, Sie sind hoch motiviert und können auch andere zu Höchstleistungen motivieren. Gehen Sie unbedingt in den Austausch mit anderen, gemeinsam entwickeln Sie einfach die besten Ideen.

Mehr lesen:

Artikelbild und Social Media: ecuadorplanet / iStock